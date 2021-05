Le professeur Moussa Diaw a la même lecture que lui pour ce qui du cas des Parcelles. Pour lui, il y a un enjeu de taille dans cette localité et c’est la mairie. Les deux leaders ont, à son avis, l’ambition d’être le premier magistrat de la commune, voire plus pour Amadou Ba, et il faut qu’ils se montrent dès à présent. De l’avis Moussa Diaw, l’ancien ministre des Finances fait ses sorties pour se positionner dans l’arène politique et il est conscient que pour qu’il dirige la mairie, le soutien de Macky Sall lui sera d’un grand apport.

Selon lui, on a d’un côté Amadou Bâ, ancien ministre qui, délégué régional de Dakar, lors de la dernière élection présidentielle a marqué son territoire. Il a fait ses preuves lors de la dernière élection présidentielle. D’un autre côté, poursuit l’analyste politique, on a Mbaye Ndiaye qui est un militant de première heure de l’Alliance pour la république qui veut prouver, lui aussi, qu’il existe. « Mais tout cela, c’est en perspective des élections locales. Et la guerre se fait sous le regard amusé du président de la République. Il les regarde faire sans intervenir. Ainsi, il verra plus clair et saura qui soutenir pour la mairie des Parcelles assainies », a fait savoir M. Dione.

