XALIMANEWS-Vices-championnes d’Afrique, la bande à Hawa Ndiaye suscitait beaucoup d’espoirs, et les férus de handball sénégalais rêvaient de voir au moins une fois une équipe nationale sénégalaise, remporter le Graal continental. Après des débuts tonitruants face au Madagascar et la Guinée, la Tanière se fait laminer par la Tunisie lors du match pour la 1ère place du groupe (30-13), avant de se faire bouter en quarts par le Congo (21-20), une défaite la privant du Mondial.

Quel énorme gâchis, de voir cette belle, talentueuse et sympathique équipe sénégalaise, se faire sortir au stade des quarts de finale de cette 24ème CAN Dames. L’adversaire congolais qui a éliminé le Sénégal, mérite le respect, car la République populaire du Congo a remporté 4 fois le titre continental (1979-1981-1983-1985), avant de tomber dans une certaine léthargie. Le dernier podium de la RP Congo, remonte en 1991 au Caire, où elle fut classée 3ème. Depuis, la vitrine des trophées de la République democratique du Congo, commence à crier famine. Entre-temps, le Sénégal se révéla à la face de l’Afrique du Hand, avec une génération de jeunes et talentueuses handballeuses, formées dans les clubs hexagonaux. Depuis la CAN 2016, en Angola, le Sénégal est devenu l’une des équipes phares du handball féminin du continent. Après une finale avortée en 2016 du fait d’une réserve administrative de la part de l’équipe tunisienne éliminée en demi-finale, les Lionnes sont revenues revanchardes en 2018, pour finalement réussir une CAN de haute volée ponctuée d’une finale perdue devant l’Angola (19-14) après avoir fait sensation en première période où elles menèrent jusqu’à 9 points d’écart. Auréolées de leurs costumes de vice-championnes, Doungou Camara, Raïssa Dapina, Hadja Mama Cissé, Amina Sangharé, Hawa Ramatou Ndiaye, Soukeyna Sagna, ambitionnaient de remporter la couronne continentale cette fois ci, en terre camerounaise.

Logées dans la poule A, les Lionnes font un début tonitruant, remportant coup sur coup 2 belles victoires, devant le Madagascar (42-16), pour le premier gros score de la CAN avant d’être détrôné par la Tunisie qui a battu le même adversaire par (44-16), et la Guinée (32-20). Et les Aigles de Carthage, avec qui le Sénégal doit jouer le dernier match pour l’octroi de la première place du groupe, ont battu la Guinée que de par 3 points (30-27), là où les Lionnes s’en sont sorties avec 12 points d’écart devant les Guinéennes. Mais lors de ce match ô combien décisif, le coach se permit de chambouler son équipe, se faisant ridiculiser par la Tunisie avec un score assez conséquent (30-13), soit 17 points d’écart. Pour un prétendant à la couronne continentale et avec le statut dont jouit le Sénégal, c’est assez aberrant de jouer avec le feu en « acceptant » de se faire battre par les Aigles de Carthage, dans le seul but d’éviter l’ogre angolais jusqu’en finale. Le staff a prêté le flanc, avec les conséquences que cette défaite amère, a provoqué. Cette humiliation face aux Tunisiennes, a effecté la Tanière car c’est inadmissible qu’une formation pretendante au titre, se fasse ridiculiser de cette façon à la veille de son quart de finale, une défaite dont la responsabilité ne peut être imputee aux joueuses. Tel est pris, qui croyait prendre. En quarts de finale, face à la RP Congo, une équipe anciennement championne d’Afrique, par 4 fois, les Lionnes n’ont jamais pu trouver la solution, courant toujours derrière le score depuis le début de la partie où elles étaient menées même, 5 à zéro. Nos handballeuses ont néanmoins réussi la prouesse de revenir au score à moins de 2 minutes du terme (20-20), avant de gâcher une balle de match et perdre à l’ultime seconde du match (21-20). Les Lionnes, sont éliminées prématurément de la CAN et privées d’une participation au Mondial.

ADVERTISEMENT

Après une progression constante en 2016 et 2018, la selection sénégalaise regresse sur le plan sportif en 2021, avec ce fin de parcours au stade des quarts. Une énorme désillusion pour les Lionnes, parties ambitieuses en terre camerounaises et désireuses offrir au peuple sénégalais, la couronne continentale. Il faudra tirer les enseignements de cette élimination et prendre les mesures qu’il faut, car à l’avenir il faudrait pas que pareille situation n’arrive à l’équipe. La Haute compétition, c’est un défi permanent, et quand on pretend être un grand d’Afrique, il faut apprendre à battre les meilleurs. Il est préférable de se faire battre par l’Angola en demi-finale, que de se faire sortir trop tôt en quarts par le Congo.

Avec cette belle génération, il y’avait de la place à prendre dans cette CAN, mais malheureusement, nos espoirs ont été vite anéantis. Que les Lionnes relèvent la tête et nous reviennent beaucoup plus fortes lors des prochaines échéances. Certes, c’est trop dur, en tant que vice-championnes de se faire sortir en quart, mais c’est parfois le charme du sport. Faut apprendre, de certaines déconvenues pour pouvoir rebondir très fort la prochaine fois.

Résultats 1/4 finales CAN Dames

Cameroun/Nigeria 44-14 Tunisie/Guinée 27-20 Sénégal/Congo 20-21 Angola/RDC 29-20