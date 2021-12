Sacré Coeur Hand Ball Club touche près du but, avec ce second succès sur la formation de Pout. Quinze jours après le premier acte remporté par les coéquipiers de Bernard Sarr (38-34), les Thiessois à domicile ce samedi devaient remporter la partie par 5 buts d’écart pour renverser le club dakarois. Les protégés d’Ousmane Dramé ont très tôt repoussé les ardeurs des Locaux, au Stadium Lat Dior de Thiès, en leur infligeant un écart de 8 points à la pause (9-17). Ce passif combiné aux 4 buts d’écart de la manche aller, faisait que Pout devait au moins remonter 12 buts pour revenir à la hauteur de son adversaire. Une opération titanesque que les Thiessois ne pouvaient pas résoudre, et résignés, ils finirent par rendre les armes face à des adversaires décidés à aller au bout de leurs rêves. Les Visiteurs s’imposent finalement (25-41), soit 16 buts de différence. Ce score atteste de la différence de valeur entre les 2 clubs. Sacré Coeur s’invite au Tournoi de Montée, en compagnie du représentant de la zone sud, le Kolda Handball. En attendant les représentants des zones, centre et nord.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy