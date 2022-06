XALIMANEWS-Champion en titre et détenteur de la Coupe du Sénégal, le Disso HBC compte rééditer le même exploit cette saison. La formation de la grande mégapole de Guédiawaye est dans les dispositions pour réussir son pari, car présent pour les 2 finales de l’exercice 2022. L’opération Confirmation commence par la finale du championnat ce samedi 25 juin 2022, où il sera opposé à l’ISEG Sport. Une finale que le club du quartier de Wakhinane de Guediawaye, compte remporter après avoir battu Diamono de Guédiawaye en demi-finale.

La formation de la Banlieue est sur les traces de réussir son pari de début de saison : remporter le doublé Championnat/Coupe du Sénégal, après avoir réussi à se qualifier pour les finales des 2 tableaux.

Lors de la saison passée (2021), après avoir réussi à décrocher son 2ème titre en championnat, cinq ans après le premier sacre (2016), le Disso Handball club réalisa dans la foulée, son rêve de remporter la Coupe du Sénégal, pour le premier doublé de son histoire. Après cet exercice 2021 très abouti, la formation de Guédiawaye, ambitionnant rééditer le même exploit cette année, s’est lancée dans un recrutement judicieux, enrôlant des joueuses confirmées du championnat local, telles que Bineta Cissé de retour au bercail, Gnilane Sarr et Diarra Ndiaye, trois transfuges du DUC, en plus de Ndeye Faye (Renaissance de Tivaouane). Avec ces 4 recrues, mixées au noyau dur qui était en place, Fama Sall, Ndawa Dieye, Astou Mbaye, Mayrame Gaye, Marième Ly, Maimouna Diouf, Fatoumata Diaw, Aissatou Mané, etc…, le coach Chérif Tall détenait un effectif de gala et pouvait concocter un cocktail détonant. Mais, que ce ne fut pas aisé au départ, car le début du championnat fut chaotique avec 2 défaites lors des 4 premières journées, ce qui compromettait les chances de qualification du Tenant pour le 2ème tour, où seules les 2 meilleures équipes des 2 poules se retrouvaient en demi-finales croisées.

Mais, imperméables aux états d’âmes, inoxydables et élevées à la culture du « Dieu succès », Aissatou Mané et compagnie vont réussir à renverser une situation compromise, remportant leur 6 dernières sorties, dont une revanche à retour sur l’ISEG Sport (21-19) qui les avait battues à l’aller (28-23). Du coup, Disso rafla la première place de la poule A, devant son adversaire de la finale, en comptabilisant 26 points contre 25. Le club de Guédiawaye est crédité de la meilleure attaque des phases de poule (326 buts) et de la troisième meilleure défense (241 buts encaissés), derrière ISEG Sport (225 encaissés) et Diammono (241). Au nombre de victoires acquises en 10 matchs, les championnes en titre ont obtenu le plus grand total de succès (8 victoires), devant ISEG Sport (7 succès). Des statistiques assez révélatrices de la valeur de l’équipe, qui s’est permis d’avoir 5 pensionnaires dans la liste des 17 préselectionnées en Équipe Nationale pour les Jeux Islamiques de Turquie (Aout), Fama Sall, Aissatou Mané, Gnilane Sarr, Mame Diarra Ndiaye et Bineta Cissé.

En quête de doublé, comme la saison passée, la formation chère à Demba Baldé le président de la Ligue de Handball de Dakar, va commencer l’opération confirmation du doublé, dès ce samedi, face à un adversaire devant qui elle a éprouvé souvent des difficultés et qui l’avait largement battue à l’aller. Après avoir pris sa revanche au retour et enchaîné un second succès devant son adversaire en demi-finale de Coupe du Sénégal (31-30) samedi dernier, le Disso Handball Club compte bien réussir la passe de trois, condition obligée pour réaliser son rêve. Un souhait évoqué par le boss du club, « L’objet cette saison sportive 2022 reste le même que la saison passée, nous voulons réussir le doublé inshaallah et ferons tout pour réaliser notre pari. » Avait clamé l’ambitieux Demba Baldé. Mais, face à un adversaire qui souhaite écrire une ligne à son palmarès, cette finale du championnat Élite Dames 2022, risque d’être une véritable bataille de tranchées entre 2 effectifs de gala, pour la suprématie nationale.