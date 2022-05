XALIMANEWS-La 10ème et dernière journée disputée ce week-end, a livré les derniers verdicts dans le championnat Élite Dames. Dans la poule A, le champion en titre Disso a failli se faire scalper par le DUC, avant de renverser la situation (27-29) et rejoint l’ISEG. Dans la poule B, le leader Golf a assuré sa qualification en dictant sa loi à Djadji Sarr (31-29), tandis que Diamono, en conquérant, s’est adjugé l’autre billet face à Gaston Berger ((24-26).

Désormais, on connaît le tableau des demies-finales, à l’issue de la 10ème et dernière journée des phases de groupe. Ce sera Disso/Diamono et Golf/ISEG sport.Après, la qualification de ce dernier suite à son forfait sur Kaffrine, Disso, Golf et Diamono, victorieux du DUC, de Djadji Sarr et de Gaston Berger, lui ont emboîté le pas, comme c’était prévu.

Ce samedi au stadium Iba Mar Diop, pour le compte de la poule A, les férus de handball ont failli assister à la plus grosse sensation de la saison. En effet, le DUC (4e, 18 pts+16), éliminé des Play-Offs, a failli sortir le champion en titre Disso (1er, 26 pts+86). Dans une partie maîtrisée la plupart du temps, menant à la mi-temps de 2 points (18-16) et portées par Sofiatou Diatta, Coumba Sy Diakhaté, Fatou Badji « Inna » et la surpenante Fina dans les ailes, les Étudiantes ont fait souffert le martyr aux filles de Wakhinane Nimzatt. Sentant le vent de l’élimination qui soufflait fort et poussées par leurs fans qui secouait le cocotier depuis les gradins, Gnilane Sarr, Aissatou Mané et partenaires, ont du puiser dans leurs derniers retranchement, bénéficiant de l’inferiorité numérique de la formation estudiantine, qui aura écopé de 2 pénalités de 2 minutes, pour revenir dans la marque et retourner une situation qui était très compromise. Une victoire au forceps, au grand bonheur des supporters de Disso, sur qui, le sceptre de l’élimination planaient au dessus de leurs têtes. Le champion en titre passe dans la douleur, et va continuer de défendre son titre, conservant son fauteuil de leader en rejoignant l’ISEG Sport.

Résultats 10ème journée Poule A

DUC/Disso (27-29) Renaissance Tivaouane/G. Kedougou (35-20) ISEG bat par forfait Kaffrine (15-00)

Classement : 1-Disso, 2-ISEG Sport, 3-R. Tivaouane, 4-DUC, 5-Kaffrine, 6-Gazelles Kedougou

Dans la poule B, les choses étaient simples pour les 2 premiers, Golf et Diamono, il fallait gagner pour voir les demies-finales. En cas de victoires des 2 sus-cités, les Golfoises allaient conserver leur première place. A domicile, la bande à Mamy Thiandoum recevait Djadji Sarr de Ndeye Sarr, qui avait besoin d’une victoire pour coiffer son adversaire au poteau en cas de succès de Diamono à Saint Louis. Sous la houlette de ses 2 étrangères, Salemata Camara, Sira Kanouté, bien secondées par Nafissatou Thiandoum Gueye monstrueuse en défense et créditée de buts precieux, sans oublier la très grosse performance de la gardienne Murielle Diogba qui se présente comme l’une des meilleures à son poste cette saison, le club de Golf va aller à la pause avec une avance de 2 points (17-15). De retour aux oranges, les protégées de Karim Sarr vont sonner la révolte et vont titiler leurs adversaires. Mais maladroites et confondant vitesse et précipitation, les Nordistes vont faire preuve de beaucoup de pertes de balles et surtout d’une maladresse criarde sur les pénalités de 7 mètres, ratant par 4 fois, l’opportunité de revenir au score. Finalement, Djadji Sarr (3e, 21 pts+32) s’incline (31-29) et voit le vice champion en titre, Diamono (2e, 24 pts+29) prendre le second ticket après sa sortie victorieuse à Saint Louis. En conquérantes, Sokhna Ndoye, Sokhna Saï Dione et partenaires, sont allées battre Gaston Berger d’Amy Diop (6e, 12 pts-46) déjà relegué, dans son fief. Ce succès permet à l’équipe du quartier Ndiarème de Guediawaye de défier son homologue de Wakhinane Nimzatt du même département, pour un Remake de la finale de l’édition 2021. Un choc qui fait déjà saliver. Pour le dernier match de la poule, Saltigué (5e, 18 pts-34), déjà condamné pour le purgatoire, a disposé (30-24) de l’Olympique de Diourbel (4e, 19 pts-16).

Résultats 10ème journée Poule B

Golf/Djadji Sarr (31-29) Gaston Berger/Diamono (24-26) Saltigué/Olympique Diourbel (30-24)

Classement : 1-Golf, 2-Diamono, 3-Djadji Sarr, 4-Ol Diourbel, 5-Saltigué, 6-Gaston Berger