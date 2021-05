XALIMANEWS-Pour le compte de la zone centre ouest et dans le cadre de sa 4ème journée, le Saltigué de Rufisque recevait le Diamono de Guédiawaye au Stadium Amadou Barry de Guediawaye. Au terme d’un match maîtrisé, la formation de Guediawaye est parvenue à remporter son premier succès en 3 matchs disputés.

Et pourtant ce match a failli ne pas se dérouler, car un incident s’est invité avant le début de la rencontre. Les 2 équipes portaient toutes des maillots blancs et il fallait que l’une d’entre elle change de couleur. Et puisque c’est le Saltigué de Rufisque qui est la formation recevant, elle devait respecter la tradition comme le stipule le règlement de la Fédération Sénégalaise de Handball, « en cas de similitude de couleurs déclarées entre elles : celle qui reçoit change ». Donc c’est le Saltigué qui devait s’exécuter. Mais face au refus de l’équipe rufisquoise de se soumettre, les arbitres de la rencontre étaient prêts à faire leur rapport et le match allait se terminer en forfait. Mais il a fallu l’intervention des Fédéraux pour sauver la partie et dans ce sens, Mamadou Sakho le délégué fédéral de la rencontre et par ailleurs président de la commission d’organisation est intervenu, jouant les bons offices, tout comme Chérif Ndiaye le secrétaire général de la Fédération Sénégalaise de Handball, qui à eu la promptitude d’aller chercher des maillots bleus au profit des rufisquoises. Et tout revient à la normale, la partie pouvait se dérouler.

Le Saltigué de Rufisque, qui sortaient de 2 victoires dont une par penalité, en autant de matchs, voudrait enchaîner devant une équipe du Diamono, auréolée de 2 défaites en 2 sorties. Et cet après-midi, dans leur fief et devant leurs fans, les partenaires de la talentueuse gardienne Murielle Diogbo, voudraient s’offrir leur première victoire. Et dans la quête d’une première, elles furent expéditives, ne donnant aux partenaires de Michelle Sall, le temps de prendre leurs marques. Déjà, à la mi-temps, la messe était dite pour le Saltigué qui avait un passif de 17 points (3-20). De retour aux oranges, les locales, désireuses de remporter le gain du match, ne lachèrent pas prise et finirent par s’imposer largement (39-13). Grace à cette victoire tant désirée, les protégées de Moussa Sy, se reprennent et se replacent dans la course à la qualification aux play-offs. La victoire de Diamono porte l’empreinte de Marième Dièna dite « Bébé », métronome de l’équipe, pleine de vista et altruiste à souhait, avec 6 réalisations elle a été désignée MVP du match. Dans son sillage, la très prolifique internationale U20, Sokhna Ndoye, s’est distinguée comme à son habitude avec le titre de meilleure marques (13).

