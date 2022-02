XALIMANEWS-Pour l’avant dernière journée des matchs de poule de la phase aller, le public aura droit à de belles empoignades, dont un attrayant ISEG/Disso, un engageant Saltigué Diamono à Rufisque. Le dimanche, il y’aura un attractif Renaissance de Tivaouane/DUC, à Thiès, et à Guédiawaye, le leader de la poule B, l’épatante équipe de Golf va recevoir l’Olympique de Diourbel pour tenter la passe de 4.

Jamais une journée n’a réuni autant de chocs dans le championnat Élite Dames, avec beaucoup de belles oppositions qui feront saliver plus d’un.

D’abord pour la poule A ce dimanche à Thiès, la Renaissance de Tivaouane va recevoir le leader DUC, pour une rencontre très alléchante. Après 2 victoires de rang dont une sensationnelle contre le champion en titre en première journée, la formation de la cité religieuse a été freinée par l’ISEG (33-33). Du coup, elle voit son adversaire DUC occuper seule la première place de la poule après son troisième succès devant les Gazelles de Kédougou en déplacement (17-24). L’enjeu de cette partie sera la première place du groupe. Coumba Sy Diakhaté, Mame Diarra Sagna, Sofiatou Diatta et Aby Sarr vont-elle céder le fauteuil à Birima Coumba Ndiaye et compagnie ? Reste à savoir, mais ce qui est sûr, les Étudiantes ne voudront voir leur belle série s’arrêter. Auparavant, A Kaffrine ce samedi, l’équipe locale qui comptabilise 3 défaites d’affilée va recevoir l’équipe des Gazelles qui a concédé autant de revers comme son adversaire. Donc pour ce duel des mal-classés, heureuse sera l’équipe victorieuse. Enfin, dans cette poule A, le champion en titre Disso va croiser un ambitieux prétendant ISEG, au stadium Iba Mar Diop ce samedi à 16h 30. Ces 2 formations sont, avec le Golf HBC, les équipes qui ont enregistré le plus de recrues, quantitativement et qualitativement. Chahuté par la Renaissance avant d’enregistrer 2 succès successif, le champion en titre ne voudra pas s’arrêter en si bon chemin et voudra enchaîner une troisième victoire. Avec son effectif de rêve, dont Mayrame Gaye, Fama Sall, Aissatou Mané, Gnilane Sarr, Bineta Cissé, etc.. la formation dirigée par le coach Chérif Tall va faire, face à un ambitieux qui tarde à voir décoller sa saison. Après une victoire d’entrée, l’ISEG a marqué le pas, avec un revers devant le DUC et un nul face à la Renaissance. Un autre faux pas pourrait compromettre ses chances de qualification, de ce fait la réaction est imminente ce samedi pour les 2 Mame Diarra, Diagne et Lo ainsi que Khady Segnane, Ndeye Sokhna Sene et Mame Anta Bathily. Cependant, ça risque d’être très corsé devant des adversaires qui savent se sublimer en de pareilles occasions et qui veulent pas voir leurs images être écornées de nouveau. Le duel entre Aissatou Mané et son ancienne coéquipière de l’année passée Astou Diaye passée de l’autre côté, vaudra le déplacement. Un choc appétissant qu’il ne faut pas manquer.

ADVERTISEMENT

Dans la poule B, un électrique Saltigué/Diamono sera au menu à partir de 15h 30 ce samedi. Les Rufisquoises qui sont créditées de 2 défaites dont 1 forfait et 1 nul dernièrement à Saint Louis devant Gaston Berger, voudront remporter un premier succès face au vice-champion le Diamono. Ce dernier après une victoire lors de la 1ère journée a concédé 2 défaites de suite. Pour Sokhna Ndoye, Mame Saï Dione, Maimouna Dia, il ne leur est plus permis de perdre une 3eme fois sous peine de voir leurs chances de qualification s’amoindrir. Après avoir battu son adversaire lors de leurs 2 confrontations de la saison passée, la formation de Guediawaye à un ascendant psychologique sur le Saltigué, mais Fama Tamba, Aicha Pare et partenaires, vont être revanchardes devant leur public pour remporter leur premier succès. A Saint Louis pour le derby entre Saint Louisiennes, Djadji Sarr qui a remporté 2 succès et 1 défaite devra pouvoir s’imposer devant Gaston Berger qui compte 3 défaites. Enfin le dimanche, l’épouvantail de cette poule, le Golf HBC avec son effectif de qualité devrait pouvoir réussir la passe de 4 devant l’Olympique de Diourbel porté par Rokhy Dione et qui a engrangé 2 victoires pour une défaire. Mais pour les Diourbelloises, ce déplacement ne sera pas une partie de sinécure, face à des joueuses de la trempe de Thiaba Ndiaye, Salemata Camara, Sira Kanouté, Fatou Coundoul, Marietou Wade, pour ne parler que de celles là.. Avantage aux Dakaroises qui sont entrain de faire fureur dans ce championnat Élite Dames saison 2022.

Programme 4ème journée Championnat Élite Dames

Poule A

Samedi 19 février 2022 : 15h 30 Kaffrine/G. Kédougou 16h 30 ISEG/Disso

Dimanche 20 février 2022 : 15h 30 Renaissance Tivaouane/DUC

Poule B

Samedi 19 février 2022 : 15h 30 Saltigué/Diamono 17h 00 Djadji Sarr/Gaston/Berger

Dimanche 20 février 2022 : 15h 30 Golf HBC/Ol. Diourbel