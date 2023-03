XALIMANEWS-Ce week-end, se disputait la 6ème journée du championnat Élite Dames. Le leader Diamono a obtenu son 6e succès d’affilée en battant l’Olympique (34-23), le DUC s’est adjugé le derby face à Golf (30-25), le Disso HBC face à l’ISEG, a concédé son 3ème nul en autant de matchs (26-26), enfin Djadji Sarr reussit une belle performance face à la RHCT (37-26).

Le Diamono HBC continue sa marche victorieuse et on se demande qui va l’arrêter. En recevant les Diourbeloises, les Banlieusardes avaient la possibilité d’empocher un 6ème succès d’affilée. Les protégées de Moussa Sy ne ne sont pas fait prier et ont remporté le gain du match (34-23), après avoir mené à la mi-temps de 5 points (14-9). Sokhna Ndoye et Aminata Dia (8 buts chacuns), Mayrame Gaye ( (7 buts, ont été très déterminantes dans le succès des filles du quartier Ndiarème de Guédiawaye, face aux coéquipières de Ndeye Fatou Ndiaye (9 réalisations), Fama Seck et Rokhy Dione (5 chacune), qui sont dans le bas du classement. Le voisin de Diamono, Disso l’un des candidats pour le titre, lache du lest. Les coéquipières du maestro Binera Cissé (6 buts), sous la houlette d’une Simone Ndiaye affûtée (6 réalisations), se sont encore fait accrocher après avoir mené pourtant de 2 points à la mi-temps (14-12) et concèdent leur troisième nul. Pas une belle affaire dans la course au titre. Les championnes en titre, portées par la prolifique Ami Konaté (8 buts), Madjiguene Diop (6 buts) et Dorothée Owona (5 buts), en mauvaise posture dans le classement, ont joué leur va-tout et auraient pu mieux s’en sortir. Le dimanche, les filles du DUC, caracterielles et assez pugnaces, sous la guide de leur trio, l’efficace et régulière Absatou Ciss dans ses performances (6 buts), l’excellente Safietou Diatta qui revient en forme (6 buts) et la très prometteuse Oumy Dione créditée de 8 réalisations, a emporté Golf (30-25). Après une première période équilibrée et en faveur des Étudiantes (10-9), ces dernières ont du sortir le gnac en seconde mi-temps pour repousser l’adversaire, s’adjuger le derby (30-25) et s’installer à la seconde place en montrant beaucoup de vertus. Les coéquipières de Sali Fall (6 buts) et Mame Anta Bathily (7 buts) doivent faire preuve de solidité en défense si elles veulent exister dans ce championnat Élite Dames. Enfin, Djadji Sarr de Mariéme Ndiaye, Khady Lo et Fatou Mendy Fall, à domicile, a disposé de la Renaissance (37-26) et se replace.

Résultats 6ème journée Ch Élite Dames

ISEG/Disso (26-26) Diamono/O Diourbel (34-23) Golf/DUC (25-30) Dj. Sarr/RHCT (37-26)

Classement : 1 Diamono (18 pts+35), 2 DUC (13 pts+12), 3 Dj Sarr (13 pts+12), 4 Disso (13 pts+8), 5 Golf (12 pts-2), 6 ISEG (9 pts-27), 7 O. Diourbel (7 pts-8), 8 RHC Tivaouane (7 pts-20)

L’Olympique de Diourbel et la RHC Tivaouane comptent un match en moins