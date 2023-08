Le Golf Handball Club a finalement vaincu le Diamono, champion en titre, dans cetre saison sportive 2023. Un succès qui permet à l’équipe chère au 1er vice vice-président de la Fédération Cherif Ndiaye, d’obtenir son maintien dans l’Elite du handball féminin sénégalais. En lutte avec l’Olympique de Diourbel et l’ISEG, pour ne pas accompagner la Renaissance au purgatoire, les protégées d’Aliou Ndour ont réalisé le match parfait. Avec une bonne agressivité en défense et usant de contre contre-attaques fulgurantes, Golf dicte le tempo du match devant un Diamono, qui n’a peut-être pas encore digeré son titre. A la mi-temps, les Golfoises menaient de 6 buts, dont les 6 dernières réalisations de la première periode de l’équipe marquées par la seule Mame Anta Bathily, créditées de 13 buts. En seconde période, Golf va controler le match pour finalement remporter une victoire précieuse (33-28), devant un champion, qui n’a pas réalisé le meilleur match de sa saison. Lors de ce succès, Rokyatou Traoré a été intincelante avec 10 buts à son actif. Du côté des vaincues,, Sokhna Ndoye a été égale à elle même, remportant la palme de la meilleure marqueuse du match avec 15 buts. Avec 26 points-11, Golf s’adjuge la 4ème place devant Djadji Sarr (5e, 26 pts+20), qu’il a battu 2 fois cette saison en championnat. Dans l’autre match du jour, l’Olympique de Diourbel qui avait besoin d’un succès pour se rapprocher du maintien, a partagé les points avec le DUC (28-28). Lors de cette rencontre, les Diourbeloises de Seynabou Ndiaye (6 buts) et Ndeye Awa Hann (6 buts) qui se croyaient triomphantes en menant d’un point à quelques secondes de la fin, ont été rejointes par les Etudiantes portées par Oumou Dione, Absatou Ciss et Safietou Diatta, créditées de 7, 6 et 4 buts chacune. Le DUC a inscrit le dernier but de la partie dans les ultimes secondes du match. Avec ce nul, les Etudiantes (2e, 29 pts+40) prennent provisoirement la 2ème place du championnat devant Disso (3e, 29 pts+28), tandis que l’Olympique de Diourbel (6e, 23 pts-5), devance l’ISEG (7e, 22 pts-41). Ces 2 équipes vont se livrer un duel à distance lors de la dernière journée. Les Baol-Baol iront défier à Saint Louis le Djadji Sarr HBC (5e, 26 pts+20), alors que les championnes en titre joueront le DUC (2e, 29 pts+40).

