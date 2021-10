XALIMANEWS-Pour le Championnat Élite Hommes édition 2021, les demi-finales des Play-offs se joueront ce samedi, au stadium Iba Mar Diop. L’Olympique de Diourbel ira à l’assaut du champion en titre l’ASFA, tandis que le DUC et l’ISEG Sports vont s’affronter dans une opposition qui vaudra sans doute le déplacement. Deux places en finale comme enjeu.

Après avoir fait relâche une semaine du fait du grand événement religieux, le Grand Magal de Touba, qui s’est tenu le week end du 26 septembre 2021, les choses sérieuses vont reprendre, chez les Masculins, avec les rencontres de demi-finales Play-offs qui regrouperont 3 clubs dakarois (ASFA, ISEG, DUC) et une formation de l’intérieur (Olympique de Diourbel), avec comme enjeu 2 tickets pour la finale à conquérir.

En première heure, ce samedi 2 octobre au stadium Iba Mar Diop, les Olympiens de Diourbel vont défier les Tenants de l’ASFA. Sortie première de sa zone, centre est, la formation de la région du bassin arachidier, à écarté le Saltigué de Rufisque en quarts de finale pour pouvoir se frotter à l’équipe militaire. Cette fois çi, les Diourbellois auront la tâche très ardue face aux Champions en titre, certes en perte de vitesse ces derniers temps d’où leur élimination en Coupe du Sénégal, mais désireux redorer leur blason terni et qui veulent remporter la partie et défendre leur titre. Les protégés de coach Moustapha Cissé, qui ont récupéré Kelly Ndiaye de retour de mission, auront avec Matar Baldé, Ousseynou Farba Senghor, Kosso Mbacké, Ibou Ciss et Koulibaly les 2 gardiens, de solides arguments pour passer l’obstacle olympien. Mais gare à l’effet de surprise, car Balla Diouf, Pathé Diop, Amadou Mbaye, Ousmane Seck, vont jouer crânement leurs chances. Pronostic favorable à l’ASFA, mais en Coupe rien n’est gagné d’avance.

Olympique Diourbel

En seconde heure, toujours ce samedi à Iba Mar Diop, l’opposition sera 100 % dakaroise, entre le DUC champion de la zone centre ouest et l’ISEG Sports, un ambitieux aux épaules larges. Ces 2 formations issues de la même zone en championnat, se sont rencontrées 2 fois pour un nul (28-28) et une victoire des pensionnaires de l’UCAD. Ce choc de samedi sera soit une confirmation pour la bande à Daouda Barry, Cheikh Ka, Youssoupha Tall et « Abda », ou bien, Michel Diakité, Mouhamed Sidibé, Thiendou, Daouda, vont essayer de prendre leur revanche. Ces derniers seront bien encadrés par Youssoufa Fall « Outoupa » et Thierno Amath Diallo dit« Thierno Mbaye », deux anciens internationaux sénégalais qui ont bourlingué leurs bosses un peu partout dans le Golfe et en Afrique du Nord. Ces 2 expérimentés seront les relais des coachs Adama Samb et Youssou Sangharé. Cependant, les Étudiants du Dakar Université Club sont dans une forme époustouflante, en atteste leurs 2 victoires de rang, en championnat en en Coupe sur les Militaires. Les protégés d’Amdy Moustapha Fall « Mame », guidés par Latyr Diakhaté, ancien international qui fait office d’ancien dans l’équipe du DUC, voudront réaliser un grand coup cette saison, et cela passerait par une victoire en demi-finale de Play-offs face à l’ISEG Sports. Qui va remporter ce choc entre 2 équipes joueuses et bourrées de jeunes talents ? Les prestations de Latyr, côté DUC et Outoupa et Thiers, de l’autre côté, seront déterminantes pour pousser leurs jeunes coéquipiers vers la victoire. Pour ce match, c’est pronostic interdit.

Dakar Université Club (DUC)

ISEG Sports

Programme demi-finales Play-offs Championnat Élite Hommes

Samedi 02 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

15h 45 Olympique Diourbel/ASFA

17h 00 DUC/ISEG Sports