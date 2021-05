Ce samedi à 17h 00, à Amadou Barry de Guediawaye, la JA qui a enchaîné 2 victoires de suite après 2 défaites d’entrée, va livrer un duel sans merci devant l’ISEG Sports chahuté par Gorée lors de la journée précédente (31-26), et qui voudra se reprendre, après 2 défaites, un nul et une victoire. Face aux JA-men, les coéquipiers d’Arona et Outoupa Fall, feront tout pour obtenir une seconde victoire et redorer leur blason terni par leur défaite de la journée passée. Mais gare à la JA, qui sans tambour ni trompette, est en train de faire son trou, après un début mal embarqué. Le dimanche à 12h 30, à Amadou Barry, le DUC, qui sort d’un nul (28-28) et d’une défaite (27-24) lors de ces 2 derniers match face à l’ISEG et l’ASFA, doit se reprendre pour remporter un 3e succès face au Saltigué de Rufisque, qui n’y arrive plus depuis sa victoire initiale face aux insulaires, enchaînant 3 revers de rang dont la dernière face à la JA (25-23)

