XALIMANEWS-Ce week end pour le compte de la 4ème journée du championnat Élite Messieurs, les 2 poules offrent des oppositions très engageantes. Dans la poule A, Gorée recevra ISEG tandis que Rail sera l’hôte du DUC, dans la poule B le Saltigué et l’ASFA vont se croiser à Rufisque au moment où la JA et l’Olympique de Diourbel se livreront pour la première place du groupe.

Comme chez les Féminines, ce week end chez les Masculins le menu est assez alléchant avec de beaux chocs.

Pour le compte de la poule A, ce samedi à Iba Mar Diop à partir de 17h 45, l’US Gorée va recevoir l’ISEG pour l’un des chocs de la poule. Les Insulaires comptent 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, là où leurs adversaires totalisent 2 victoires et 1 revers. Les protégés d’Arona Lo, conduits par Alphy Paterne, Mohamed Henry Ndiaye et Mbaye Gueye, voudront gagner pour se replacer dans le classement, tandis que la bande à Michel Diakité, Mohamed Dramé et Mouhaped Rassoul Diaw essaiera d’engranger un 3e succès. Un match très électrique dont l’issue est incertaine. Toujours ce samedi mais à Kafrine, l’équipe locale qui occupe la tête du classement à égalité avec le DUC en comptant 2 victoires et une défaite va jouer le Tamba qui a concédé 3 revers en autant de matchs. A domicile, Kaffrine doit pouvoir gagner sans coup férir et consolider sa position. Enfin, le dernier match de la poule se jouera le dimanche à Thiès. Dans la capitale du Rail, Serigne Kosso Mbacké Faye, Alpha Sow, Adama Ndiaye et partenaires qui comptent 1 victoire, 1 défaite et 1 nul, voudront se payer les scalps des leaders Étudiants auréolés de 2 succès et un revers. À Thiès, les empoignades risquent d’être très âpres.

Dans la poule B, le samedi au jardin public de Rufisque, le Saltigué pas au mieux avec une victoire acquise lors de la dernière journée et 2 nuls, va recevoir l’ASFA assez empruntée ces derniers temps. Les Militaires champions en titre n’ont fait illusion que lors de la première journée face à Diourbel (37-36). Depuis ce succès acquis dans la douleur, l’ASFA à concédé 2 défaites de rang devant Dagana et JA. Désireux recoller au classement, les partenaires de Mamadou Senghor, Mamadou Koulibaly, Ibou Ciss et Ibrahima Diop, doivent sortir le bleu de chauffe pour ne pas subir une nouvelle désillusion. En tout cas, à Rufisque, ce sera pas une partie facile devant des Locaux qui seront portés par leur public. Au nord, la sympathique équipe de Dagana portée par Mallé Diop Abalo et coachée par Ababacar Dieng devrait pas rencontrer de difficultés face à Gaston Berger. Avec 1 victoire, 1 nul et une défaite concédée dernièrement face à l’Olympique de Diourbel, les Locaux voudront remporter un deuxième succès face à des adversaires qui ont mordu 3 fois la poussière. Enfin, pour le dernier match de la poule, ce sera une confrontation dakaro-diourbelloise, entre la JA d’Éric Sagna, Abdoulaye Mboup, Thiendella Mbodj, contre l’Olympique de Diourbel de Pathé Diouf et Mbaye Diouf. Ces 2 formations se suivent au classement, avec les Dakarois qui sont devant en comptabilisant 2 victoires et 1 nul contre 2 succès et un revers pour les Baol Baol. Donc, l’enjeu de ce match sera la première place du groupe. Bien malin, celui qui saura trouver le pronostic exact.

Programme 4ème journée Championnat Élite Hommes

Poule A

Samedi 19 février 2022 : 17h 00 Kaffrine/Tamba 17h 45 ISEG/Gorée

Dimanche 20 février 2022 : 17h 00 USC Rail/DUC

Poule B

Samedi 19 février 2022 : 17h 00 Dagana/Gaston Berger 17h 00 Saltigué/ASFA

Dimanche 20 février 2022 : 16h 45 JA/Olympique/Diourbel