XALIMANEWS-En finale du championnat Élite Messieurs, jouée ce samedi au stadium Iba Mar Diop, l’Association des Forces Armées a disposé du Dakar Université Club (29-25) pour conserver son trophée, remporté l’année dernière devant le même adversaire. Du coup, les Militaires enchaînent un 7ème sacre de rang en championnat. Une sacrée performance.

Qui va stopper l’hégémonie de l’armada militaire ? En remportant la finale de l’édition 2022 du championnat Élite Hommes, l’ASFA enchaine du coup un septième titre de champion. Fait rarissime dans l’histoire du handball masculin sénégalais.

Pour ce remake de l’édition 2021, l’ASFA et le DUC s’opposaient dans un stadium Iba Mar Diop rempli par un public des grands jours. Chaque formation avait sa cohorte de supporters, les fans des Étudiants drapés de tee-shirts jaunes tandis que les supporters militaires étaient en tenues de sport et donnaient de la voix. La partie allait commencer sans rounds d’observation, et les Tenants du titre, portés par Khadim Diouf et Cissao Mballo vont lancer les hostilités, menant par 3 buts d’avance (3-0). Il a fallu attendre la 6ème minute pour voir l’adversaire réduire la marque (3-1). Le DUC sonne la charge et recolle au score grâce à Abdourahmane Camara (3-3). Le temps que l’ASFA met du gaz dans la machine et va rependre l’avantage (4-3, 5-3), puis va même mener par 5 buts d’avance (10-5). Les Militaires vont maintenir cette cadence un bon moment (12-7, 13-8), avant un sursaut d’orgueil des Étudiants qui vont revenir à moins 2, au moment de la pause (14-12).

Dès le retour sur le teraflex, les 2 équipes vont répondre coup sur coup, mais avec toujours les protégés protégés de Moustapha Cissé qui sont devant, bien aidés par Ibou Ciss impérial dans les cages (14-13, 15-13, 16-14). Cependant, dans un temps fort, le DUC revient pour la deuxième fois au score (16-16). Décidés à conserver leur trophée, les Militaires haussent le ton, et la connexion haut débit entre le maestro Pape Ibrahima Diop et les 2 bondissants Cissao Mballo et Khadim Diouf, fonctionne merveilleusement, et quand le précieux Oumar Sané et Farba Seck s’y mettent, ça devient injouable pour l’adversaire. L’ASFA en maîtrise contrôle la finale, (18-16, 20-17, 20-18, 22-18, 22-19). Sentant le vent de lz défaite souffler, les Jaune et Noir sonnent la révolte par l’entremise de Youssoupha Tall et Ousmane Mbodj, et se rapprochent de l’adversaire (23-21). Mais, Décidés à accrocher un 7e sacre dans leur besace, les pensionnaires du stadium Iba Mar Diop vont mieux finir la partie, et s’imposent finalement de 4 points (29-25). L’ASFA conserve son trône et capitaine Mamadou Senghor peut aller brandir la Coupe des mains de Seydou Diouf le président de la FSHB, au grand bonheur du coach Moustapha Cissé, tout heureux de réussir une si belle fin de saison après beaucoup d’incertitudes à l’entame de l’exercice 2022.