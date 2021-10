XALIMANEWS-Le Sacré Coeur HBC à enfin réussi son pari d’être sacré champion régional, au terme d’une finale maîtrisée devant le Golf HBC (24-21). Les protégés du coach Ousmane Dramé peuvent aller défier le Pout HBC en Barrage pour l’attribution du ticket zonal pour le tournoi de montée en première division.

Enfin le rêve est devenu réalité pour les pensionnaires de l’Etablissement du même nom. La cuvée 2021 du Dakar Sacré Coeur HBC a enfin réussi là où ses devancières avaient échoué. Barré en 2019 par l’ISEG Sport pour le ticket qualificatif au tournée de montée, le club du département de Dakar nourrissait le rêve légitime de remporter cette finale régionale, doublement, pour avoir le droit d’espérer jouer le tournoi de montée et ensuite pour les sœurs de l’équipe féminine disqualifiées administrativement alors qu’elle étaient en pôle position pour aller en finale régionale. De leur côté, les Masculins de Golf voulaient imiter les Féminines sacrées un peu plutôt Championnes régionales.

Sacré Coeur fait un départ tonitruant en infligeant un 4-0 à Golf. Il a fallu attendre la 6e minute pour voir Golf trouer les filets adverses (4-1). A la 10e minute, le score est de 6 à 3 pour les partenaires de Bernard Sarr, mais dans la moitié de la première période les protégés de Ndeye Fatou Gueye sacrée comme joueuse avec l’équipe féminine, rétablissent l’équilibre (6-6). Il s’en suit un mano à mano, (6-7) pour Golf, puis (7-7), (8-7) pour Sacré Cœur, puis (8-8) à la 23e minute, avant que Lamine Sarr et ses partenaires ne vont à la pause avec une avance d’un but (11-10). Dès la reprise, Sacré Coeur accentue le score (12-10), mais Golf ne se laisse pas distancer (15-14) puis revient à la marque (15-15), mais les protégés d’Ousmane Dramé Noreyni, contrôlent la partie et reprennent les devants (17-15, 18-16, 18-17, 20-18). Avec beaucoup plus de certitudes dans le jeu que l’adversaire, Sacré Coeur déroule et réussit son rêve d’être sacré champion, en terminant la partie avec une avance de 3 points (24?21). Une victoire logique pour Souleymane Faye Fall et compagnie, qui n’ont pas été assez perturbés par leurs adversaires. Le rêve venait d’être réalisé et les Féminines du club drapées de tee-shirts blancs pouvaient exulter, car cette victoire est en quelque sorte la leur.

Non content d’avoir décroché son premier trophée, Sacré Coeur a décroché le titre de MVP décerné à Bernard Sarr. Le titre de meilleur gardien de la finale est revenu au gardien de Golf.

BERNARD SARR (SACRÉ COEUR) MVP FINALE

Tout heureux, coach Ousmane Noreyni s’est laché, à l’issue de la partie, « J’éprouve un sentiment de fierté, on a trop bossé en croyant à ces jeunes et le résultat est là, on a décroché notre premier trophée. », avant d’expliquer les clés de la victoire, « On avait mis la moitié de l’équipe sur le banc en première période. On se préparait pour les 30 dernières minutes car on savait que ça allait être difficile, on a densité la défense et gérer les arrières qui nous posaient problèmes et la stratégie a était payante ». Pour le coach vainqueur qui a raccrocher les baskets pour se consacrer à une carrière de technicien, l’objectif reste le tournoi de montée qui passerait par une victoire devant Pout HBC en Barrage. Le MVP de la finale, Bernard Sarr dédie la victoire aux Filles du club, « ce fut une finale pas trop difficile ni facile, mais Dieu merçi nous avions gagné. Cette coupe est dédiée à nos Filles, elle qui auraient mérité d’être à pareille fête mais aussi au président du club et à tout le collège Sacré Coeur. Maintenant l’objectif reste le Barrage pour le tournoi de montée. », a conclu le joueur formé au Jaraaf de Dakar.