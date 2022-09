Au lendemain du tirage au sort des groupes de la CAN 2022, qui se déroulera à Dakar, les Lionnes du Sénégal logées dans la poule C en compagnie du Cameroun, de la Cote d’Ivoire et du Madagascar, affrontaient les Lionnes du Maroc. Pour ce premier des 3 matchs programmés pour leur stage commencé depuis le lundi 26 septembre et qui va se terminer ce samedi 1er octobre, les partenaires de Raissa Dapina ont été largement supérieures au handballeuses nords-africaines (35-24). A la mi-temps, les vices-championnes d’Afrique 2018 menaient de 7 points d’ecart. Ce vendredi, les protégées de Yacine Messaoud vont s’opposer aux Americaines, des adversaires un cran au dessus des Marocaines, avant de faire face aux handballeuses de la sélection U20 de la France, ce samedi.

