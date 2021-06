La seconde évasion est celle des Alex et Ino, des Boy Djinné…qui naît de la frustration de voir le président de la république Macky Sall et le système néocolonial faire évader les riches et leurs alliés en laissant les fils et filles de paysans, d’ouvriers et des classes populaires moisir en prison pour des boules de nététou et des poulets volés, attendant depuis des années un jugement. Il y a les « évasions » par les pirogues de l’émigration irrégulière et les routes du désert conduisant au cimetière de la Méditerranée.

