Une décision qui peine à être matérialiser au sein du ministère de la pèche et ces derniers réclament sans délais que ces indemnités soient versées comme c’est le cas dans les autres ministères. En plus de la revalorisation salariale qui a été aussi validée et signée par décret Présidentielle mais que nenni. En outre, les syndicalistes interpelle le Président et exige un rappel à l’ordre du ministre des finances en l’occurrence Abdoulaye Daouda Diallo…. Par ailleurs, la bande à Amadou Lamine Karé, Secrétaire Générale se veut catégorique et déclare à qui veut l’entendre que si de rien n’est fait dans les jours à venir, ils risquent de perturber le secteur de l’élevage. Ils n’excluent pas si le préavis arrive à son terme de boycotter la campagne de vaccination, d’arrêter le contrôle aux niveaux des abattoirs, un sit-in suivi d’un point de presse au sein du territoire national, la rétention des informations sanitaires, arrêt total des travailleurs et enfin une grève de la fin.

