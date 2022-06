Deuxième chance pour Assome Diatta et Papa Mademba Bitèye A l’Alliance des forces de progrès (Afp), la retraite de Moustapha Niasse devrait impacter sur le quota. Pour voir les traces de l’Afp sur la liste nationale, il faut aller à la 19ème place, en la personne de Aminata Dia. La 24ème place est occupée par Dr Malick Diop, porte-parole du parti. L’ancien maire de Pikine, le député Pape Sagna Mbaye, figure sur la liste départementale, tandis que Ndèye Oumy Ndiaye est suppléante de Juliette Zingan sur la liste de Dakar. A Thiès, une responsable progressiste est aussi sur la liste de Benno, chiffrant à 5 le nombre de candidats du parti. A rappeler que les Progressistes comptaient 6 députés dans la Législature sortante. Pour le reste, les alliés historiques gardent leur siège. Nicolas Ndiaye, 12ème, patron de la Ligue démocratique (Ld) et Ndèye Lucie Cissé, 11ème et présidente nationale des femmes du Parti de l’indépendance et du travail (Pit), seront probablement députés.

A Dakar par contre, 4 Socialistes prennent place sur la liste départementale. Il s’agit de Alioune Ndoye, Bamba Fall, Juliette Zingan et Jean-Baptiste Diouf. A Nioro, Aly Mané est investi tandis que le porte-parole du parti et député sortant, Abdoulaye Wilane, occupe l’un des sièges des suppléants à Kaffrine où la liste est dirigée par le ministre Abdoulaye Sow. A Mbour, ex-bastion socialiste, la responsable Yacine Ndao fait partie des 4 investis d’une liste où trône Me Oumar Youm. Au finish, le Ps n’a que 11 investis et au regard de la position de Mame Bounana Sall, il n’est pas sûr que tout ce petit monde soit élu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy