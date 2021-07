Dans l’autre match, la Côte d’Ivoire de Gradel et Kessié est parvenue à faire échec à l’équipe vice-championne olympique 2016. Les Ivoiriens ont résisté aux Germaniques en concédant le nul (1-1). Après une première période vierge (0-0), le sélection ivoirienne prenait l’avantage sur un contre son camp d’Henrichs (67e, 0-1), mais 6 minutes plus tard, Lowen entretenait l’espoir pour la Mannschaft en égalisant (73e, 1-1). Les européens poussent pour marquer le but libérateur, mais en vain. L’Allemagne est éliminée et la Côte d’Ivoire passe au paradis, en attendant de connaître l’issue des autres matchs de poule pour connaître son futur adversaire.

Le Brésil, champion olympique en titre, a joué tranquille durant le premier tour. Les Auriverde olympiques, logés dans la poule D en compagnie de leurs adversaires en finale lors des JO 2016 les Allemands, des Éléphants de Côte d’Ivoire et des Saoudiens, ont engrangé 2 victoires et 1 nul en 3 matchs, pour 7 buts marqués et 3 encaissés. Du coup, le Tenant fait honneur à son standing et décroche la première place. Un fauteuil de leader conforté grâce à sa victoire ce mercredi face à l’Arabie Saoudite (3-1), avec 2 nouvelles réalisations de l’attaquant d’Everton, Richarlisson, pour ses 4e et 5e buts dans le tournoi.

