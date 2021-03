XALIMANEWS : L’ancien maire de Dakar a adressé un message de soutien au leader du Pastef qui doit faire face au juge demain dans le cadre d’une affaire de viol.

« Dans cette épreuve sombre du leader de Pastef, les conseils viennent de tout bord. Beaucoup dits penseurs ou savants de l’opposition, petits devant la Sall-dictature vont hurler partout leur soutien radical.

Mais la seule tête qu’Ousmane Sonko a besoin aujourd’hui , c’est celle de l’homme qui n’a jamais qui est sorti de l’abattoir avec une victoire claire.

Dans cette affaire, le leader de Pastef doit écouter le sage, le maître de la vie qui lorsque l’ambition du pouvoir de le liquider est lue par tous les sénégalais, dixit: « Sans préjuger de la décision que votre tribunal va prendre, je voudrais ici réaffirmer mon engagement à servir notre pays non pas pour transformer sa peur en terreur mais plutôt pour permettre à notre peuple de reprendre sa marche résolue vers la paix, la démocratie, la prospérité et d’installer notre Nation dans une trajectoire qui rassemble et élève ses filles et ses fils dans un destin commun. Oui je le réaffirme : rien ne me détournera de mes ambitions pour notre pays. Je continuerai, avec chacun et avec tous, à servir le peuple sénégalais pour qu’enfin la République tienne sa promesse d’égalité, de liberté, de justice, de progrès et de solidarité à l’endroit de tous ses citoyens.

Si pour cela, je devrais subir sa colère, ses foudres et la violence indélicate et non justifiée de ses prétentions à travers les actions de tous ceux qui lui apportent leur soutien, alors oui, en reconnaissance de tout ce que la population de notre magnifique pays m’ont si généreusement offert, je suis prêt à endurer tout cela et bien plus encore. Quelle que soit la décision du tribunal, je ferai face avec sérénité et dignité et avec la conviction que Dieu, en qui ma confiance est totale, est seul maître de mon destin».

Malgré tout ce qu’il a subi, Khalifa n’a jamais montré la moindre faiblesse. Il est entré en prison avec le sourire et sortir de Rebeuss avec le sourire.

Soit fort Ousmane Sonko comme l’était Khalifa Sall.

Ensemble l’opposition ne sera jamais réduite à sa simple expression