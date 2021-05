Je voudrais également saisir cette occasion pour exhorter la jeunesse à faire preuve de résilience, d’ambition et de dynamisme pour développer le Sénégal de demain que nous allons construire ensemble. J’implore enfin, en ce jour sacré, célébré par les musulmans du monde entier, le pardon de chacune et de chacun d’entre vous tout en souhaitant que cette fête de Korité et du partage célébrée aujourd’hui contribue à renforcer la concorde et la cohésion sociale dont notre beau pays le Sénégal a tant besoin.

