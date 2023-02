Le porte-parole du PS, plus virulent, martèle : «Par ces déclarations mensongères, diffamatoires et calomnieuses, tu prouves ton renoncement à l’identité, à l’histoire et aux valeurs socialistes. Quelle indignité de vouloir travestir et trahir la mémoire et la vision de Ousmane Tanor Dieng ! Tu peux vendre ton âme au diable. Tu en as le droit. Tu ne tromperas personne avec la haine qui brûle tes entrailles. Khalifa Sall a des valeurs que tu ne pourras jamais noyer.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy