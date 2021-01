XALIMANEWS- L’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) est endeuillée. Elle vient de perdre un membre actif et très engagé. El Hadji Massamba Mbaye est emporté par un malaise qui l’a terrassé hier dans la soirée. Il a été parmi les membres fondateurs et a été dans le premier bureau de l’APPEL en tant que commissaire aux comptes. Mass comme nous l’appelions n’avait pas besoin d’occuper un poste pour travailler et servir la cause de la presse.

