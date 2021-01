Le nommé B.K a été interpellé par les hommes du Commissaire Sène au quartier Téfess de Mbour en possession d’un fusil et d’un coupe-coupe cachés dans son sac. Il est présentement en garde à vue dans les locaux du Commissariat Central en attendant son déferrement, d’après le site «Dakaractu». Cette situation intervient au moment où il a été noté la montée du banditisme dans la capitale de la Petite Côte et dans la commune de Saly. Raison pour laquelle, les populations de certains quartiers de Mbour commencent à s’organiser en comité de veille, par exemple à Téfess, pour aider les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Elles plaident pour l’implantation d’un camp de Gmi.

