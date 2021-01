«Arsenal a probablement été, à mon avis, la pire performance de la saison, à cause de notre première période, pas de la seconde. Contre Villa, nous avions plus d’énergie et nous avons eu des occasions où nous aurions dû gagner le match, mais nous devons maintenir ce niveau d’énergie. C’était lent contre Arsenal, il faut être rapide contre Manchester City. Il faut aussi être discipliné contre eux sur le plan défensif. Je veux donc beaucoup de discipline en défense et beaucoup de vitesse dans notre jeu en attaque», a lâché le coach anglais.

