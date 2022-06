Le Bureau Politique du Grand Parti dénonce cette forfaiture et lance un vibrant appel à tous les citoyens sénégalais épris de paix et de justice à se mobiliser pour barrer la route à ces fossoyeurs de la démocratie et de l’État de droit qui sont simplement en train de baliser à Macky SALL la voie pour une troisième candidature à l’élection de 2024, candidature qui ne saurait prospérer dans ce pays où le peuple, debout en sentinelle de la paix, de la démocratie et de la justice, veille au grain. Dans ce combat pour la défense des intérêts supérieurs de la nation, nous lançons un appel à tous les militants du GP pour qu’ils soient au-devant afin de faire de la journée du 08 juin 2022 une date historique pour faire amorcer à notre pays un tournant définitif vers un état de droit qui préserve les valeurs de la République.

