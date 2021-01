« Le virus est avec nous pour toujours » , a prévenu l’ OMS en novembre dernier, laissant peu d’espoir sur un retour à la normale dans un avenir proche. Alors que le nombre de morts du coronavirus a dépassé les deux millions et que l’on frôle les 100 millions de cas, une nouvelle étude parue dans le journal Science suggère elle aussi que l’ épidémie de Covid pourrait ne jamais se terminer. Mais une fois que suffisamment d’adultes auront été immunisés (par le vaccin ou la maladie), elle deviendra une maladie aussi bénigne qu’un simple rhume, qui circulera à des niveaux relativement bas. « Le temps qu’il faudra pour atteindre ce stade dépend de la vitesse à laquelle on aura atteint cette immunité de groupe . Plus vite une majorité de gens aura été infectée ou vaccinée, plus vite nous atteindrons ce stade endémique », explique Jennie Lavine , post-doctorante à l’université d’Emory à Atlanta et principale auteure de l’étude.

