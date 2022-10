Le Directeur général du Fonds de solidarité africain, Ahmadou Abdoulaye Diallo, a déploré, ce jeudi, à Dakar, la méconnaissance de cette institution de financement par une grande partie des porteurs de projets africains, rapporte l’ Aps. ’’Le Fonds de solidarité africain a mobilisé quelque 315 milliards de FCFA pour 46 entreprises sénégalaises. A première vue, ce chiffre semble important. Mais c’est très en deçà des capacités du FSA et des besoins de financement de sa zone d’intervention’’, a déclaré Ahmadou Abdoulaye Diallo. Le Directeur général du Fonds de solidarité africain prenait part à une journée de partage des mécanismes de garantie et de bonification des prêts. Cette rencontre, à l’initiative du Club des investisseurs Sénégalais, a enregistré la participation des chefs d’entreprises, des agents du ministère de l’économie, du Plan et de la Coopération ainsi que des porteurs de projets à la recherche de financement. Disposant de la ’’liquidité’’ et noté ’’A+ avec des perspectives positives’’, souligne M. Diallo, le FSA est une solution de financement qui s’offre aux entreprises de ses pays membres. Il renseigne que le FSA a mis en œuvre, depuis 2021, son nouveau plan stratégique dénommé ’’Plan New Frontier 2025’’. Ce nouveau document vise à faire ’’renouer’’ le Fonds de Solidarité africain avec le rôle premier qui lui a été dévolu lors de sa création en 1975, consistant à être un ’’catalyseur’’ du développement économique et un ’’contributeur’’ essentiel à la transformation structurelle de l’économie africaine. Il a notamment insisté sur la ’’garantie financière’’ qui permet, selon lui, à des acteurs économiques, ne se connaissant pas à priori, à pouvoir travailler ensemble. Le Directeur exécutif du Club des investisseurs Sénégalais Abdoulaye Ly a plaidé pour l’ouverture d’un guichet du FSA à Dakar, en vue de rapprocher davantage les porteurs de projets et les opportunités qu’offre le fonds. Selon lui la garantie constitue le ’’maillon faible’’ du système financier dans l’espace UEMOA. Il a notamment fait état de la nature ’’courtermisme’’ des ressources des banques pour financer des projets. Evoquant d’autres limites du secteur privé sénégalais, M. Ly a insisté sur une ’’exposition’’ à la concurrence internationale et le caractère informel de la majorité des entreprises. Fondé en mars 1975 par les Chefs d’Etat des pays membres, réunis en sommet à Bangui en Centrafrique, le Fonds de solidarité africain est devenu opérationnel en septembre 1979. Son siège se trouve à Niamey en République du Niger, peut-on lire sur son site internet. La même source note que la principale technique d’intervention du Fonds est la garantie des prêts bancaires et des emprunts obligataires destinés au financement des opérations ou projets à caractère industriel, agricole, commercial, d’infrastructures et de services.

