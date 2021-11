Pr Mamadou Sidibé responsable Rewmi à grand-yoff, « Le problème de choix des candidats ne devait pas se poser puisque c’est la conférence des leader de coalition qui avait décidé que c’est à Macky Sall de choisir. Maintenant, nous à grand-Yoff, on avait mis en place un comité pour déterminer des critères pour un candidat. Malheureusement, à la fin on ne l’a pas respecté, et nous avons présenté une liste de 17 personnes à Macky Sall. Il a n’a fait que choisir celui qu’il connait le plus, et c’est de notre faute ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy