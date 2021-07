Ainsi, l’AFTU rassure les autorités étatiques ainsi que sa clientèle qu’elle continuera de mettre à la disposition de la population toute sa flotte de véhicules et veillera au bon déroulement de l’activité de transport. Ils demandent aux présidents et aux opérateurs des 14 GIE de veiller à ce qu’aucun véhicule de leur parc automobile ne soit immobilisé. Ils sollicitent l’intervention des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du personnel et de son matériel. Et de mettre en garde contre toute tentative de saccage des véhicules. AFTU se dit ouverte au dialogue pour que ce mouvement d’humeur organisé par un groupe de travailleurs trouve une issue heureuse.

