Jacob Desvarieux a été et demeure un apôtre de la transcendance du métissage culturel que j’ai toujours évoqué dans mes chansons mémoires dont la plus ullistrative et liée à mon frère de sang, toi Jacob Desvarieux. Je chantais pour Jacob Desvarieux et ses frères et sœurs : »Africain et Antillais… » M’adressant au monde , je disais : » Africains Antillais Café Noir Café au Lait C’est Toujours Café.Cent Pour Cent Même Origine Entre Cousins Et Cousines Faut Savoir S’aimer. » Jacob Desvarieux avait bien compris les urgences de l’heure et la responsabilite individuelle. Jacob Desvarieux est sénégalais avant même la senegalisation du peuple sénégalais. Il est Africain avant le panafricanisme . Repose en paix combattant pour la diversité culturelle. idrissa Diop Musicien , Président Say wi Et du conseil scientifique de l’omart.

