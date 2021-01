Alors que la semaine OM Africa bat son plein, voici que le club de la Canebière décline un autre ton de son hommage au continent. En effet, l’OM lance ce vendredi trois maillots lifestyle. “Cette année, les pays mis à l’honneur sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire”, précise le communiqué du club. Pour chacun de ces pays cependant, ses couleurs nationales se retrouvent sur les maillots dédiés. Donc,“une dominante de rouge pour le Maroc, de vert et d’orange pour la Côte d’Ivoire et de vert et de jaune pour le Sénégal”.

