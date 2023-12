Face à une conjoncture défavorable, des mesures ont été prises, telles que la révision à la baisse de certaines dépenses, notamment les charges financières de la dette publique et les dépenses en capital sur ressources extérieures. En 2021, les recettes budgétaires ont atteint 95% des prévisions, soit 3 119,09 milliards de FCfa sur les 3 269,48 milliards de FCfa prévus. Plus spécifiquement, les recettes fiscales et non fiscales se sont élevées à 2 622,56 milliards de FCfa en 2021, comparées à 2 455,88 milliards de FCfa en 2020, comme l’a souligné le ministre.

