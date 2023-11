Il faut dire que cette nouvelle ligne de conduite d’une bonne frange de l’actuelle opposition tranche d’avec ce qu’on avait connu jusqu’en 2016 et même au-delà. En effet, sous la houlette de l’ancien chef de l’Etat et Secrétaire général national du Parti démocratique Sénégal, l’opposition avait réussi à imposer au régime en place la publication de la plupart des contrats d’exploration pétrolière et gazière grâce à une farouche bataille d’opinion. Entre 2017 et 2018, la bataille d’opinion intensément menée, d’abord par le leader de l’ex-Pastef Ousmane Sonko, suivi par onze autres candidats déclarés à la présidentielle de 2019 dernier qui ont dénoncé un «bradage des ressources minières» par le gouvernement, a poussé l’actuel chef de l’Etat à renoncer à la signature du décret d’attribution du gisement ferreux de Falémé à la multinationale Turc Tosyali.

A ces entorses à la loi, il faut également ajouter le blocage systématique, pour des raisons «injustifiées», des rapports de la quasi-totalité des organes de contrôle public. Le dernier rapport public de l’Inspection générale d’Etat (IGE) sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes date de l’année 2018-2019. Celui de la Cour des comptes de 2018 et l’Office national de lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) en 2021. Aujourd’hui, sur ces questions de bonne gouvernance, d’un enjeu capital pour le Sénégal, qui devaient interpeller tous les acteurs de la vie nationale, on attend faiblement ou pas du tout la voie de l’opposition sénégalaise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy