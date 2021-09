Si benno siggil senegaal avait réussi l’exploit aux locales de 2009 de damer le pion à la coalition Sopi de Me Abdoulaye Wade, Moustapha Niass, feu Ousmane Tanor Dieng, avaient compris que leur unité était un élément indispensable. Nonobstant leurs différences et autres dissensions inhérentes à toute association, ils avaient mis côté leurs problèmes d’ego et les guerres de positionnement, pour aller ensemble. Ils avaient tout simplement accepté de s’oublier pour l’intérêt général. Une démarche qui n’avait pas laissé de marbre les sénégalais qui, dans leur écrasante majorité, avaient apprécié et accompagné cette dynamique Résultat des courses: le » pape du Sopi » et sa coalition furent balayés par l’ouragan Benno Siggil Senegaal. En optant pour la division, à cause du choc des ambitions et d’ego hypertrophie, l’opposition d’aujourd’hui risque de le regretter au soir du 23 janvier 2022. En effet, la coalition présidentielle, redoutable adversaire et qui s’est renforcée devrait profiter pleinement de l’éparpillement des forces de l’opposition dont les leaders aveuglés par des batailles de positionnement et de leadership, sont passés à côté d’un grand coup politique. Les ego et le choc des ambitions ont pris le dessus sur l’unité. Et c’est de mauvais augure pour l’opposition qui, par division, a ouvert un boulevard à la coalition présidentielle qui n’en espérait pas autant.

