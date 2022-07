Et d’ajouter : « Malheureusement, ceux qui s’autoproclament des alternatives alors qu’il n’en est rien, ne s’intéressent même pas à ces questions vitales et ne mettent aucune proposition concrète sur la table ». Non sans faire remarquer : « il n’y a rien de surprenant dans la posture d’Ousmane Sonko et Cie qui, en lieu et place de programmes concrets de développement, surfent dans les bassesses, les injures, etc ».

« Ousmane Sonko et Cie marchent maintenant à visage découvert, pour avoir volontairement étalé sur la place publique, toutes leurs insuffisances. Ils ont montré qu’ils excellent quand il s’agit de détourner les deniers publics, d’insulter à haute et intelligible voix la conscience des sénégalais ». C’est la déclaration faite par le président de l’Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. C’était en marge d’une cérémonie de mise en service d’un réseau destiné à plus de 1.000 familles au quartier Mbour4 extension. Le coût des travaux est estimé à plus de 5,6 millions de FCFA.

