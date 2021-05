L’érection de Médina Baye en Commune : une préoccupation

du Khalif et des populations

Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des Médias. Nous vous remercions vivement pour avoir voulu répondre massivement à cette déclaration de presse.

L’actualité nationale est marquée par de vives contestations de populations liées à de récents découpages ou redécoupages administratifs décidés par l’Autorité étatique. Loin de nous l’idée de surfer sur cette vague de contestation pour réclamer à notre tour un redécoupage de la ville de Kaolack. Le projet d’érection de Médina Baye en commune a été savamment réfléchi depuis plusieurs années par des experts et de bonne volonté qui ont pesé et sous pesé l’aspiration des populations qui ont bien voulu donner à leur localité un nouvel élan dans le domaine du développement.

Fondée au début des années 1930 par Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, la localité de Medina Baye est devenue au fil des années le quartier le plus important en termes de croissance démographique, de développement d’Habitat de potentialités et d’opportunités.

L’explication est à chercher chez son illustre fondateur Mawlana Cheikh Ibrahima NIASS qui a été un érudit dont l’envergure planétaire et la dimension internationale ne sont plus à démontrer.

L’exemplarité de son action, l’épaisseur de sa science religieuse, le modèle de Soufisme qu’il a promu toute sa vie durant et l’énorme écho international à son appel à la voie de la Faydatou Tidjania ont fini par faire de Médina Baye un creuset d’une communauté transnationale de plusieurs millions de disciples en Afrique, aux Amériques, en Asie, en Europe et partout dans le monde.

La cité de Medina Baye est devenue aujourd’hui, et depuis plusieurs années, le point de ralliement de plusieurs nationalités venant de plusieurs pays et appartenant à de diverses ethnies et races. Aujourd’hui, la Jamhiyatu Ansarud Din, structure qui regroupe l’ensemble des disciples de Baye Niass à travers le monde, revendique plus de 450 millions de talibés.

Le statut de melting-pot de Médina Baye n’est plus à démontrer : des milliers d’étrangers composés d’américains, de nigérians, de nigériens, de maliens, de ghanéens, de soudanais, de mauritaniens entre autres nationalités, y vivent, travaillent ou apprennent le Coran et la science islamique.

Ce développement fulgurant, l’urbanisation galopante de la cité de Médina Baye, son statut de capitale mondiale de la Faydatou Tidjania, l’accroissement des biens et services, la tendance haussière de sa démographie devraient pouvoir conférer à Médina Baye un nouveau régime juridique pour une administration territoriale à la hauteur de la vitesse de son rythme de développement.

Au regard de tous ces enjeux et défis qui les interpellent, les populations de Médina Baye sont conscientes et le Khalif en premier qu’il est hautement légitime de revendiquer la communalisation du quartier. Le statut administratif de Médina Baye, fut il le plus grand quartier de Kaolack est désuet, caduc, obsolète et non conforme à son allure de développement.

Cette situation fait que Médina Baye est confrontée à des difficultés liées :

Au défaut ou insuffisance de structures d’accueil

A l’absence / insuffisance de structures sanitaires et d’ouvrages socioéconomiques de base adaptés à son envergure

Au manque d’infrastructures routières, voies publiques modernes, pavage et un plan d’occupation de la ville

Au manque d’un réseau et d’un d’assainissement conforme à l’accroissement de l’agglomération

A l’absence d’un dispositif et d’une politique sécuritaire (Poste de Police, Brigade de Gendarmerie, Camp Sapeurs-pompiers) pour une meilleure quiétude des populations et la sécurisation de leurs biens.

A la lumière de tous les éléments qui précèdent et pour apporter un début de solutions à ces difficultés, le changement de statut administratif de Médina Baye en Commune est devenu une nécessité voire une urgence.

Pour rendre effectif ce changement de statut porté par les autorités religieuses de la localité, à sa tête, le Khalife Général de Médina Baye , les notabilités religieuses et la majeure partie des administrés, de larges discussions et concertations ont été entamées depuis plusieurs années. C’est à l’aune de ces échanges qu’il a été décidé sur instruction du Khalif Mohamed Mahi Ibrahima NIASS de mettre sur pied une commission pour étudier la faisabilité (technique, logistique, sociologique) du projet d’érection de Médina Baye en commune.

Cette commission, composée de professeurs, de juristes, fiscalistes, de spécialistes en Gouvernance locale et Décentralisation, journalistes, et d’autres personnes ressources, a échangé pendant plusieurs mois. Au terme de leurs travaux, un document intitulé « Projet d’Erection de Medina Baye en Commune » a été produit et remis au Khalife Général de Médina Baye lors d’une audience qu’il a bien voulu nous accorder.

A la suite du feu-vert du Khalife, une série de visites a été initiée par les membres de la commission aux différentes autorités et certains notables de la ville qui ont apposé sur le document un blanc-seing sans équivoque.

Au-delà de toutes ses initiatives et à la suite de cette déclaration de presse, il est aussi retenu la tenue d’un panel de haut niveau qui réunira plusieurs compétences en la matière en vue d’expliquer à l’opinion nationale et internationale la nécessité historique, la portée symbolique et surtout les perspectives socio-économiques pour Medina Baye.

En toute évidence, eu égards aux problématiques et opportunités abordées jusque-là, que cette communalisation porte des enjeux de développement pour toute la région de Kaolack, le Sénégal et la Sous- région. La Commune de Médina Baye ne sera pas juste une commune de trop pour les beaux yeux de ses populations. Médina Baye sera une commune porteuse de plus-value, de viabilité économique et une assurance de disposer d’un cadre de vie et d’épanouissement pour l’intérêt exclusif des populations, de Kaolack, du Sénégal et de la Sous-région.

Enjeux démographiques :

Medina Baye a connu un boom démographique en raison de son statut religieux,

et compte aujourd’hui près de 30.000 habitants. Si on y ajoute potentiellement les quartiers qui lui sont connexes, Sam, Médina Extension, Thiofack, Médina Mbamba, Fass Cheikh Ahmad Tidiane, Santh Mbaye Lawa, la population sera estimée à plus de 55 000 habitants.

Le potentiel démographique de Médina Baye dépasse largement celui de plusieurs communes existantes actuellement.

L’enjeu d’une forte coopération décentralisée

Grâce au rayonnement sous- régionale et international de Médina Baye, l’enjeu d’une forte coopération existe avec la possibilité de jumelage avec de grandes villes comme Kano, Lagos, Accra, Ndjamena, Ségou, New York et certaines capitales arabes qui ont entretenus de fortes relations avec Mawlana Cheikh Ibrahim NIASS.

Les enjeux économiques

Le Gamou International de Médina Baye, en plus du tourisme religieux, crée un fort marché sous régional et développe des opportunités de partage de flux économiques. Ces retombés participent au développement de la région de Kaolack.

Conclusion

Toutes les conditions requises par la loi pour l’érection d’une commune sont remplies, sans compter les nombreux enjeux stratégiques de développement de Médina Baye. Ainsi, la volonté politique doit suivre pour permettre à Médina Baye de devenir une Commune conformément à la volonté exprimée par le Khalife et les populations.

Je vous remercie de votre aimable attention.