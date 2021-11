Entendu en qualité de témoin, Cheikh A. Gaye a confirmé les propos de son ami Top. « Lorsqu’elle m’a dépassé pour entrer chez Top, je l’ai interpellé. Mais elle ne m’a pas répondu. Quelques instants après, j’ai entendu une dispute. C’est au moment de la dispute qu’Adama est entrée. Maguette avait un couteau et elle m’a dit « si tu me touches, je vais te donner un coup », a témoigné Cheikh. Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public n’a pas épargné la jeune femme. « Dans cette salle, toute les femmes sont mal à l’aise. Le sieur Top a eu beaucoup de chance parce que c’est une partie vitale du corps qui a été visée. Je vous demande de disqualifier les faits en cbv, avec préméditation. Pour la peine, je demande 2 ans dont 1 an ferme et une amende de 20 mille francs ».

Maguette Faye a fait savoir qu’elle a souvent aidé son ex-petit ami. « Je suis couturière et je m’active également dans la restauration. Je lui donnais souvent de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins. Un beau, jour il m’a appelé pour me dire qu’on va lui donner en mariage sa cousine. J’ai appelé mon amie Adama pour l’informer, car j’étais déçue. Et le jour des faits, j’étais allée dans sa chambre pour récupérer mes bagages et mon argent. Je ne savais pas que c’était le jour du mariage. C’est une fois dans sa chambre que la bagarre a éclaté. Je lui ai donné les coups de couteau parce qu’il avait attaqué mon amie Adama qui venait à ma rescousse », a-t-elle expliqué, tout en exhibant ses blessures.

