XALIMANEWS- Akadiusz Milik est bien à Marseille. L’attaquant international polonais (56 sélections, 26 ans) est arrivé dans les Bouches-du-Rhône ce jeudi afin d’y passer sa visite médicale. L’Olympique de Marseille serait ainsi sur le point de finaliser l’arrivée du joueur de 26 ans. Libre dans six mois, il devrait prolonger son contrat avec Naples avant de signer avec le club phocéen sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat «quasi» obligatoire. On évoque un montant de 8 M€ plus 4 M€ de bonus et un pourcentage à la revente pour le SSCN. Milik est très attendu à Marseille. Quelques clichés de l’ex joueur de l’Ajax circulent déjà sur les réseaux.

