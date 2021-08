Kevin Durant et Thirty Five Ventures, la société d’investissement qu’il dirige avec son partenaire Rich Kleiman, ont annoncé qu’ils allaient s’associer à Weedmaps, une plateforme bien connue utilisée par les personnes qui veulent acheter du cannabis, ainsi que par les organisations qui en vendent. Kevin Durant a publié une vidéo accompagnant l’annonce et a parlé un peu du cannabis et de son utilisation dans le monde du sport, tout en révélant qu’il voulait se lancer dans cette industrie depuis un certain temps.

