«Ce qu’il faut retenir, c’est que nous nous sommes tous d’accord sur un agenda dont le premier élément est la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus politiques du régime de Macky Sall. Deuxièmement, l’arrêt immédiat des persécutions et des arrestations qui continuent, l’arrestation des nervis de Macky Sall et leur traduction devant les tribunaux. Et enfin, la réparation des dommages causés par les meurtres et les blessures graves », a-t-il ajouté. Pour le député, jusqu’à présent, le Pouvoir n’a posé aucun acte pour officialiser la trêve.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy