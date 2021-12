“Durant mes récents voyages dans le monde: en Amérique du Nord, aux USA, au Canada, Amérique du Sud, au Brésil, en Colombie, en Europe et un peu partout en Afrique, j’ai rencontré des milliers de Leaders Afro descendants qui oeuvrent dans le monde politique, entrepreneurial, associatif, artistique etc… Malheureusement, le constat fait est que la majeure partie de ces leaders ne se connaissent pas. J’ai appris que notre plus gros problème est l’unité – C’est de là qu’est née l’idée de créer cette plateforme Afro Global Network dans le but de connecter les Leaders Afro Descendants. Je suis plus qu’optimiste que cette plate-forme nous aidera à nous rapprocher où que nous soyons dans le monde. “

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy