Pour rappel, le garde des sceaux avait accusé les lutteurs d’avoir infiltré les manifestations. «Beaucoup d’entre eux étaient dans les écuries de lutte. Ceux qui voudrait dire selon lui que toute la semaine, ils sont à l’entrainement, dans les salles et au bord de la mer. Le week-end, ils sont dans les stades, ça leur permettait non seulement de se défouler, mais aussi de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis un an», avait soutenu Me Malick Sall sur France 24.

