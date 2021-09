ADVERTISEMENT

Organisé par La Fondation « Penser Demain », la première édition du Gala des « Flocons d’Afrique », le rendez-vous qui récompense les meilleurs acteurs du développement des liens entre le Canada et l’Afrique se tiendra en mode hybride ce jeudi 30 septembre 2021, à partir de 18h30, heure de l’Est, informe un communiqué de la fondation « Penser Demain ».

« Ce grand rendez-vous qui aura comme icône Rosemary Sadlier, historienne et auteure, récompense les acteurs économiques, les scientifiques, bénévoles et autres artisans tissant les liens de commerce entre le Canada et l’Afrique. Le thème retenu est « ensemble, aller plus loin », « stronger together » », renseigne le communiqué.

Ainsi d’après la fondation, « les lauréats seront récompensés dans les neufs (9) catégories suivantes : Le Flocon de la Science, Le Flocon de la Communication et l’information, Le Flocon de l’intégration, Le Flocon d’Afrique Québec Canada, Le Flocon perspectives internationale, Le Flocon de la Gastronomie, Le Flocon Diamant, Le Flocon Communauté, Le Flocon unificateur, Le Flocon Entreprenariat ».

« Le Gala Flocons d’Afrique constitue un symbole de reconnaissance à l’endroit de pionniers qui œuvrent pour le développement des relations économiques entre le Canada et l’Afrique. Il vise par ailleurs à susciter un engagement conscient d’une communauté naissante, à valoriser les réalisations des acteurs socio-économiques, intellectuels et scientifiques évoluant sur ces territoires. Il entend enfin encourager et susciter l’envie de développer les relations de l’axe Canada-Afrique », poursuit le communiqué.

Par ailleurs, le communiqué rappelle « Penser Demain est une fondation qui mise sur la transmission du savoir, l’accroissement du bien-être collectif, la lutte pour le maintien de la paix et la sécurité. Ses membres fondateurs sont des personnes physiques, bénévoles, au service de leurs communautés respectives depuis des décennies. En travaillant ensemble depuis 2017 sur des projets communautaires, ils décident d’unir leurs forces et de constituer un organisme qui officialise leur vision, leurs valeurs et leurs intentions communes ».

La fondation conclut en précisant « il sera mis à la disposition de tous journalistes et médias le souhaitant, un lien d’accès pour suivre l’événement dans son intégralité ».