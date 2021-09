Montréal, le 23 septembre 2021 – La Fondation « Penser Demain » organise la première édition du Gala « Les Flocons d’Afrique », en mode hybride, le jeudi 30 septembre 2021, à partir de 18h30, heure de l’Est.

Ce grand rendez-vous qui aura comme icône Rosemary Sadlier, historienne et auteure, récompense les acteurs économiques, les scientifiques, bénévoles et autres artisans tissant les liens de commerce entre le Canada et l’Afrique. Le thème retenu est « ensemble, aller plus loin », « stronger together ». Les lauréats seront récompensés dans les neufs (9) catégories suivantes :



1- Le Flocon de la Science

Le pôle scientifique a pour but de reconnaître l’apport et les contributions pour l’avancement de la recherche ou tout apport significatif du, de la candidate par rapport aux enjeux actuels (environnement, social, politique, entre autres). Le candidat ou candidate peut être issu(e) de milieu des sciences pures, économiques, juridiques, sociales ou institutionnelles.

2- Le Flocon de la Communication et l’information

Il récompense les candidats qui se démarquent de par leur contribution en matière de communication.



3- Le Flocon de l’intégration

Un trophée sera remis à un citoyen (ne) canadien ou un immigrant (e) d’origine ayant moins de cinq ans sur le sol canadien, qui a réussi à réaliser des actions bénéfiques à toutes les communautés et au développement des relations dans l’axe Canada – Afrique.



4- Le Flocon d’Afrique Québec Canada

Il vise à reconnaître les personnes qui s’investissent sur les relations entre le Canada et l’Afrique, dans le but est de renforcer les échanges commerciaux et humains entre ces pays unis par des liens historiques.

4- Le Flocon perspectives internationale

Il honore des parcours exceptionnels de personnes dans leur cheminement au niveau de la Francophonie, au niveau international, dans l’intégration des immigrants, et dans la relève des jeunes.



5- Le Flocon de la Gastronomie

L’art culinaire est l’un des meilleurs vecteurs pour l’intégration des individus dans la société. Ce trophée récompense les personnes qui se démarquent par leur contribution au rayonnement de la gastronomie.

6- Le Flocon Diamant

ADVERTISEMENT

Hors compétition, Il arrive de croiser une perle rare, une personne hors du commun qui inspire éclaire et donne le courage aux autres. Ce trophée est réservé à ces gens mais n’est pas systématiquement décerné.

7- Le Flocon Communauté

Sont reconnus les pionniers de la communication en ligne ainsi que des chaînes de solidarité. Le Community Manager qui sera récompensé a un impact sur les réseaux sociaux de manière directe ou indirecte.

9- Le Flocon unificateur

Si l’art du langage est magnifié par l’écriture la poésie notamment, écrire une chanson demeure un travail ardu mais peu reconnu. Savoir en plus faire aimer une œuvre autour du monde est une prouesse qui mérite d’être reconnue.

10- Le Flocon Entreprenariat

Démarrer une entreprise est loin d’être une activité glamour. Les entrepreneurs ressemblent à des icebergs , seuls ceux qui réussissent sont reconnus. Le gagnant de ce discernement sera le symbole de tous ceux qui donnent le meilleur d’eux même pour réussir en affaires.

A propos de « PenserDemain »

« Penser Demain » est une fondation qui mise sur la transmission du savoir, l’accroissement du bien-être collectif, la lutte pour le maintien de la paix et la sécurité. Ses membres fondateurs sont des personnes physiques, bénévoles, au service de leurs communautés respectives depuis des décennies. En travaillant ensemble depuis 2017 sur des projets communautaires, ils décident d’unir leurs forces et de constituer un organisme qui officialise leur vision, leurs valeurs et leurs intentions communes.

Le Gala « Flocons d’Afrique » constitue un symbole de reconnaissance à l’endroit de pionniers qui œuvrent pour le développement des relations économiques entre le Canada et l’Afrique. Il vise par ailleurs à susciter un engagement conscient d’une communauté naissante, à valoriser les réalisations des acteurs socio-économiques, intellectuels et scientifiques évoluant sur ces territoires. Il entend enfin encourager et susciter l’envie de développer les relations de l’axe Canada-Afrique.

Il sera mis à la disposition de tous journalistes et médias le souhaitant, un lien d’accès pour suivre l’événement dans son intégralité.

Contact presse

514 671 0373 [email protected]