C’est à bord de voitures flambant neuves convoquées par Karim Wade que ladite délégation a quitté Saint Louis pour se rendre à Kebemer. Ensuite, cap sur la région de Diourbel où elle va rencontrer les militants du Baol. Selon le député de la Diaspora, Mor Kane, ils ont entamé cette tournée depuis bien longtemps mais avec la levée de l’état d’urgence, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles. « nous avons déjà fait les régions de Dakar, Fatick, Ziguinchor, Kaffrine, Tamba et la zone nord et il nous reste la région de Diourbel et celle de Thiès et aussi la Diaspora ». « Nous allons mettre sur pied les fédérations au niveau de chaque région et chaque département afin de pouvoir préparer le congrès d’investiture de Karim Meissa Wade », a-t-il fait savoir avant de préciser que cela va aussi leur permettre de réorganiser le parti afin que les représentants du parti puissent affûter leurs armes en vue des élections à venir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy