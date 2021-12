Plus de 1500 élus locaux de gauche, dont les soutiens de la candidate PS Anne Hidalgo comme Martine Aubry ou Carole Delga, appellent à une candidature unique à gauche «via» l’organisation d’une primaire ouverte, dans une tribune publiée, dimanche 19 décembre, par le «Journal du Dimanche». «Nous soutenons l’initiative d’organiser une primaire ouverte, citoyenne et populaire, pour redonner l’envie, recréer de l’espoir et désigner la candidate ou le candidat qui fera gagner la République sociale et écologique en 2022», déclarent ces élus qui veulent que la gauche «se rassemble pour gouverner ensemble comme nous le faisons dans nos territoires».

