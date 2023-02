Lors d’un conseil de sécurité nationale sur le sujet, M. Saïd a décrit les migrants subsahariens comme des « hordes de migrants clandestins » qui sont à l’origine de « violence, de crimes et d’actes inacceptables » en Tunisie. Il a insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration, la considérant comme une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d’Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique. Cette rhétorique est proche de la théorie du « grand remplacement » défendue par l’extrême droite dans certains pays européens.

