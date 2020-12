L’Equipe a également confirmé la tendance concernant l’arrivée de Mauricio Pochettino . L’Argentin devrait bel et bien être le prochain entraîneur du PSG . A partir de janvier, c’est donc lui que l’on devrait voir sur le banc parisien, mais cela aurait aussi pu être… Zoumana Camara et Leonardo . En effet, comme l’a révélé le quotidien sportif, du côté du PSG , on aurait également réfléchi à un intérim de l’actuel adjoint de Thomas Tuchel et du directeur sportif pour prendre place sur le banc du PSG . Un scénario totalement incroyable qui ne devrait finalement pas se réaliser avec la nomination de Pochettino .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy