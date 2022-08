La force de combat de Mr Ousmane Sonko est digne de celle d’un Titan, car il a contre lui tout seul : un Président de la République peureux mais investi de tous les pouvoir de nuire, une cinquantaine de ministres prédateurs, des dizaines de conseillers présidentiels, 140 députés de la 13ème législature, un ministère de la justice si sournois, un ministère de l’intérieur si nocif, le Procureur Général et ses subordonnés, une panoplie de juges couchés, l’Union des Magistrats Carriéristes et Alimentaires, des ténors de la police, des ténors de la gendarmerie, des milliers de mercenaires semés sur le terrain et la toile, des patrons de presse corrompus et leurs médias, et tant d’autres.

